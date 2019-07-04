Google, Pixel Cihazlarında Night Sight Özelliğini Ana Kamera Modları Arasına Alıyor

9To5Google'a göre Google'ın Android Q'nun beta test aşamasında denediği kamera modlarındaki değişiklik ortaya çıktı. Habere göre Google, kullanıcılar tarafından çok fazla kullanılmayan Night Sight modunda bir değişikliğe hazırlanıyor.

Bir değişiklik yaşanmaması hâlinde Google, kamera uygulamasına çeşitli modlar arasında kaydırarak geçiş yapabilme özelliğini ekleyecek. Kaydırarak geçiş yapılabilecek modlar arasında Night Sight, portre, kamera, video, panorama, ağır çekim ve daha birçok mod bulunuyor.

Night Sight, Google tarafından reklamı yapılmış oldukça kullanışlı bir özellik. Hatta öyle ki Google, kıyaslama olarak iPhone XS kullanmıştı ancak bu konuda en yüksek noktaya çıkan firma Huawei olmuştu. Keza Google'ın panorama modu da oldukça iyi olsa da diğer telefonlarla kıyaslandığında sönük kalıyordu.