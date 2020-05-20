Google Pixel 5 Performansı ile Hayal Kırıklığı Yaratacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Google Pixel 5 Performansı ile Hayal Kırıklığı Yaratacak

Google tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Pixel 4 ailesi, şirketin hedeflediği satış başarısını yakalamak noktasında ciddi sorunlar yaşadı.

Google Pixel 5 Performansı ile Hayal Kırıklığı Yaratacak
20.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:48

Google tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Pixel 4 ailesi, şirketin hedeflediği satış başarısını yakalamak noktasında ciddi sorunlar yaşadı. Bu noktada Pixel 5, satışları artırabilmek adına daha uygun fiyat etiketine sahip olacağı iddiaları ile gündeme geliyor ve görünüşe göre bunu sağlayabilmek için bazı şeylerden feragat edilmesi gerekecek. Google Pixel 5 performansı ile bekleneni sunmayabilir.

Google Pixel 5 Performansı Nasıl Olacak?

Son zamanlarda ortaya atılan yeni sızıntılara göre Pixel 5 699 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Bir referans olması adına Pixel 4 için başlangıç fiyatının 799 dolar olduğunu hatırlatalım. Tabii daha uygun fiyatlı bir model tanıtabilmek için maliyetleri kısmanız ve haliyle bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor.

Yeni raporlara göre Pixel 5, beklenenin aksine Snapdragon 865 ile değil Snapdragon 765 ile karşımıza çıkabilir. İşlemcinin daha alt segmentlerden seçilmesi rekabet gücünü azaltan bir etken gibi dursa da cihazın arkasında Google'ın olduğunu, saf yazılım deneyimi sunduğunu ve başarılı kamera performansını düşünürsek halen iddialı bir model olabilir.

Öte taraftan bu seçimin güçlü cihaz seven kişiler için caydırıcı bir tercih olduğunu söylemek mümkün. Tabii tüm bunların şu aşamada birer sızıntıdan ibaret olduğunu, nihai ürünün çok farklı bir şekilde karşımıza çıkabileceğini hatırlatalım. İlerleyen dönemlerde daha fazla sızıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takip etmeyi unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Haber
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek Haber
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Google Pixel 5 Performansı ile Hayal Kırıklığı Yaratacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 13:48:56. #1.14#
title