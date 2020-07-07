Google Pixel 5 Görselleri Ortaya Çıktı Google Pixel serisi birçok yenilik ile birlikte gelişmeye devam ediyor. Google Pixel 4 modeli ile yakaladığı başarıyı, Google Pixel 5'e aktaracak gibi gözüküyor.

Google Pixel serisi birçok yenilik ile birlikte gelişmeye devam ediyor. Google Pixel 4 modeli ile yakaladığı başarıyı, Google Pixel 5'e aktaracak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay Pixel 5 XL'in kılıfının görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Google Pixel 5 görselleri paylaşıldı. İşte Google Pixel 5 görselleri.

Google Pixel 5 Tasarımı Nasıl Olacak?

Google Pixel 5'e ait en dikkat çekici özellik parmak izi sensörü. Özellikle son zamanlarda yandan veya ekrana gömülü sensörler oldukça popüler. Ancak Pixel 5, parmak izi sensörünü arka kısımda kullanmayı tercih etmiş. Yine arka kısmında ikili kamera grubunu taşıyan Pixel 5, kameraların üzerinde bir LED flaşa sahip. Ön tarafında ise delikli tasarıma sahip bir ön kamera yer alıyor.

Cihaza genel olarak baktığımızda ön ve arka tasarımı gayet şık görünüyor. Özellikle kamera grubunun tasarımı gerçekten ilgi çekici olmuş. Ancak bu resimlerden cihaz hakkında anlayabildiğimiz en önemli şey, cihazın bir amiral gemisi olmayacağı. Bakalım Google Pixel 5'in özellikleri ne zaman ortaya çıkacak.

Kaynak: Tamindir