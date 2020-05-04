Google Pixel 4a Nasıl Olacak? İşte Özellikleri ve Fiyatı

Google'ın yeni akıllı telefonu olacak Pixel 4a'ya ait CAD tabanlı render'lar paylaşıldı. Google Pixel 4a tasarımı ve boyutları ortaya çıkmış oldu.

Google'ın yeni akıllı telefonu olacak Pixel 4a'ya ait CAD tabanlı render'lar paylaşıldı. Google Pixel 4a tasarımı ve boyutları ortaya çıkmış oldu. İşte Google Pixel 4a fiyatı ve özellikleri

Google Pixel 4a Özellikleri

Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL'dan sonra uygun fiyatlı Pixel 4a modeli gelecek. Pixel 4a özellikleri ile birlikte tasarımını yansıtan görseller, inceleme videosu geçtiğimiz Mart ayında sızdırılmıştı. Şimdi Pigtou tarafından tekrar sızdırıldı.

Paylaşılan render görsellerden anlaşıldığı kadarıyla Google Pixel 4a tıpkı selefi gibi polikarbonat yapıda olacak. Telefon, üstünde kulaklık girişi bulunduracak. Parmak izi okuyucu telefonun arkasında olacak. Arkada LED flaşla birlikte tek bir kamera, önde 8 megapiksel selfie kamerası bulunduracak. Güç/kilit tuşu, ses açma ve kapatma düğmesi sağ tarafta olacak. Telefonun kamera modülü birazcık çıkıntılı olacak. Kavramayı kolaylaştıran bir tasarıma sahip olacak olan telefon, sol yanında SIM kart yuvası, altta C tipi USB bağlantı noktası (USB-C portu) ve ana hoparlör için iki hoparlör ızgarası bulunduracak. Pixel 4a'nın 5.83 inç ekranı düz, çerçeveleri ince olacak ve sol üstteki delik çentik olacak. Telefonun en kalın noktası 8.2mm olacak. Cihazın ağırlığı henüz bilinmiyor. Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alacak telefonun bataryası 3080 mAh kapasiteli olacak.

Google Pixel 4a Fiyatı

22 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılması beklenen Google Pixel 4a'nın 6GB RAM ve 64GB/128GB depolama modelleri olacak. Telefonun fiyatının 400 dolar seviyesinde olması bekleniyor.