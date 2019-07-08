Google Pixel 4'ün 'Yarı Çerçevesiz' Tasarımı Ortaya Çıktı

Google, kameralarıyla öne çıkan ve en saf Android'e ulaşılabilecek tek yer olan Pixel telefonlarını son 3,5 senedir satıyor. İlk nesilde kalın ve gereksiz çerçeveleriyle eleştiri alan seriden sonra Google, ikinci nesilde bunları küçültmüş ve üçüncü nesilde de bir çentik haline getirmişti. Fakat bu çentik diğer tasarımlardan daha çok kötü yorum topladı. Kendi hatasını ortadan kaldırmak için yeni telefonu Pixel 4 serisinde 3 ayrı takımla çalışan şirket, böylece en doğru tasarımı seçebilecekti.

Yazılım devi ise şimdi Pixel 4 XL'nin görüntüsünü nihai hale ulaştırmış görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda telefonun arka tasarımını resmi olarak paylaşan Google, cihaz hakkında genel bir bilgi vermiş olsa da ekstra herhangi bir şey paylaşmamıştı. Şimdi ise en bilinen sızıntıcılardan olan OnLeaks, Pixel 4 XL'nin render görüntülerini paylaştı.

Renderlardan görebileceğimiz üzere cihaz, Google'ın paylaştığı görüntülerle neredeyse birebir örtüşüyor. Üst tarafta küçük olmayan bir çerçeve varken alt taraftaki çerçevenin iyice küçültüldüğünü görüyoruz. Fakat Google, buradaki çerçeveleri boşu boşuna kullanmamış. İki tane ön kamera, 2 tane de şu an için ne olduğu bilinmeyen sensörün bulunduğu üst çerçevede hoparlör görevini de üstleneceğini düşündüğümüz telefon ahizesi var.

Cihazın herhangi bir kısmında parmak izi sensörüne rastlamıyoruz. Bu durum da Google'ın en sonunda sensörü ekranın altına yerleştirdiğinin bir göstergesi. Elbette şirketin bizi şaşırtıp Apple'ın yaptığı gibi parmak okumayı tamamen kaldırma ihtimali de var, fakat oldukça düşük.

Kameraya baktığımızda 2 adet lensin, 1 adet de ToF derinlik sensörü olacağı tahmin edilen toplamda 3 adet kameranın olduğu görülüyor. Google diğer firmaların baskısına dayanamamış olacak ki en sonunda ikinci bir kamerayı eklemiş. Bunun yazılımla eklenemeyecek bir özellik olan geniş açı olması bizleri sevindirecek olsa da, Google telefoto kamerayı tercih etmiş.

Cihazın boyutlarına baktığımızda 160,4 x 75,2 x 8,2 mm olduğunu görürken, yaklaşık 1 milimetre de kamera çıkıntısı bulunuyor. Pixel 4 XL'nin sağ tarafında standart şekilde açma-kapama tuşu ve ses tuşları bulunuyor. Alt tarafta ise USB-C şarj girişi mevcutken herhangi bir 3.5 mm kulaklık girişi görünmüyor.

Teknik özellikler hakkında çok bir bilgimiz olmasa da, genel bir tahminle en azından Snapdragon 855 çipsete, 6 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolamaya sahip olacağı kesin. Elbette bu değerlerin daha yüksek olma ihtimali bulunuyorken Android 10 Q ile kutudan çıkacağını da biliyoruz.

OnLeaks'in Twitter gönderisine ve 360 derecelik render videosuna üstten; render görüntülerinin tamamına ise bu linkten ulaşabilirsiniz. Google tasarım alanında geçmiş hatalarından ders aldığını ve daha iyi bir tasarım meydana getirdiğini düşünüyor musunuz?