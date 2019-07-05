Google Pixel 4'ün İkinci Kamerasının Telefoto Özelliğine Sahip Olacağı Ortaya Çıktı

Google Kamera uygulamasının son versiyonunda yer alan bazı kodlar, gelecek nesil Pixel akıllı telefonlarının optik zoom özelliğiyle yani bir telefoto sensör ile geleceğini açığa çıkardı. Pixel 4'ün çift arka kamera ile geleceğinin artık kesinleştiği şu günlerde gelen bu detay, ikinci kameranın hangi görevi üstleneceğini de bizlere göstermiş oldu.

XDA Developers'ta ortaya çıkan bilgilere göre Android Q beta 5 sürümünde yer alan Google Camera 6.3'ün kaynak kodlarında "SABRE_UNZOOMED_TELEPHOTO" ifadesine rastlandı. Google'ın yüksek çözünürlüklü zoom özelliğine "Sabre" kod adını verdiğini göz önünde bulundurursak yukarıda bahsettiğimiz gibi telefoto lensli bir cihazın yolda olduğunu çıkarabiliriz.

Ortaya çıkan kaynak kodlarında dikkat çeken bir diğer detay ise "front IR" ifadesi. Google'ın yeni Pixel cihazı için cihazın ön tarafına IR sensörünü yerleştirecek olması, cihazın üç boyutlu yüz tanıma sistemiyle geleceği anlamına geliyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Pixel 4'ün detayları belli oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.