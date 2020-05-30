Google Pixel 3 ve iPhone 11 Karşılaştırması: Sesi Metne Dönüştürme Hızı Akıllı telefonlar ile birlikte; bir ses kaydını gerçek zamanlı olarak yani yazılı metne dönüştürmek oldukça basit.

Akıllı telefonlar ile birlikte; bir ses kaydını gerçek zamanlı olarak yani yazılı metne dönüştürmek oldukça basit. Fakat bütün cihazlar bunu aynı anda ve doğru bir şekilde yapamıyor. Bakalım, Google Pixel 3 ve iPhone 11 karşılaştırmasında hangisi bu konuda daha iyi?

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Google; yaptığı iyileştirmelerle konuşma transkripsiyon teknolojisini farklı bir noktaya getirmeyi başardı. Bu şirkete ait akıllı telefonlarda makine öğrenimi donanımları tercih ediliyor. Böylece çok daha gelişmiş bir sesi metne dönüştürme sistemi kullanılıyor. iPhone 11 ise bu konuda biraz daha farklı.

Google Pixel 3 ve iPhone 11: Hangisi daha iyi?

Transkripsiyon söz konusu olduğunda, hız en önemli bir faktör arasında yer alıyor. Amerikalı teknoloji girişimcisi tarafından sızdırılan bir video, transkripsiyon hızı konusunda Pixel 3 ve iPhone 11'i karşılaştırıyor. Belirli bir süre sonra, aynı düzeyde başlayan hız Google lehine değişiyor.

Google şirketi tarafından geliştirilen Pixel 3 anında ve hızlı bir şekilde konuşulanları yazıya dökerken, iPhone 11 doğru kelimeleri bulmak için çaba harcıyor. Konuşmaları hızlı bir şekilde yazıya dökmek için iOS'un yerleşik transkripsiyon hizmetini kullanan iPhone 11, bazen duraklıyor ve daha sonra kelimeleri düzeltme ihtiyacı duyuyor. Bu video ile birlikte, Google ürünlerinin hem yazılım hem de donanım açısından bazı konularda iPhone modellerinden daha önde olduğu anlaşılıyor. Google şirketi aynı zamanda bir yazılım geliştiricisi olduğu için kolaylıkla bu tür sistemleri ileriye taşıyabiliyor. Sizce her iki telefonu kıyaslamak gerekirse, bu konuda hangisi daha iyi?