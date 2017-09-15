Google Pixel 2 Lansman Tarihi Netleşti!

Apple tarafından gerçekleştirilen iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus tanıtımlarının ardından şimdi de Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri için düzenleyeceği çıkış etkinliği için tarih verdi.



Google Pixel 2 için lansman tarihi 4 Ekim



Google, Pixel 2 akıllı telefonları için yeni bir pazarlama kampanyası ve websitesihazırlayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket tarafından verilen lansman tarihi ise 4 Ekim. Google bu yeni kampanyası ile kullanıcılara "Telefonları değiştirmeyi düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltiyor. Hatta şirketin kullanıcıları adeta sorulara boğduğunu da söylemek mümkün.



Resmi olarak Google markasıyla çıkan ilk akıllı telefon modelleri olan Pixel ve Pixel XL de 4 Ekim 2016 tarihinde tanıtılmıştı. Görünen o ki şirket 4 Ekim tarihini gelenekselleştirmek niyetinde. Kısacası, Pixel 3 ve Pixel 3 XL için sanırız 4 Ekim 2018 tarihi beklemeye başlayabiliriz.







"Daha fazla sorun" şeklindeki kampanya ile şirketin evrimleşmiş ve geliştirilmiş Google Asistan ile kullanıcıları etkilemek istediği düşünülüyor. Pixel 2 modelinin HTC, Pixel 2 XL modelinin ise LG üretimi olması bekleniyor.



Şirketin hazırladığı video ile sorduğu sorular arasında ise; telefon bataryamın sorunu ne, depolama alanım neden her zaman doluyor, neden bulanık fotoğraflar çekiyor, telefonum beni anlıyor mu, telefonum kendi kendini neden güncellemiyor gibi cümleler dikkat çekiyor. Bu sorulara baktığımızda sanırız daha büyük batarya, daha fazla depolama alanı, optik görüntü sabitleme özellikli güçlü bir kamera, kullanıcıyı daha iyi anlayan bir Google Asistan ve otomatik güncellemeler bekleyebiliriz.



Tüm cevaplar içinse Pixel 2 ve Pixel 2 XL için Google etkinliğini beklemek zorundayız.