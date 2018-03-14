Google Pi Day Doodle'ı Yaptı! Pi Day Nedir? Pi Day Neden Önemlidir?

Google bugün tüm dünyada Pi Day (Pi Günü) ile ilgili bir doodle yayınladı. İnsanlar Pi Day'in ne olduğunu merak etti.

Pİ DAY NEDİR?

Dünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Nedeni ise bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının anımsatmasıdır.

Pİ SAYISI NEDİR?

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, pi sayısı bir matematiksel sabittir.

Pİ DAY NEDEN KUTLANIR?

Pi Sayısı gününü 14 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlanılır. Matematikçiler açısından bugün özel gündür. 14 Mart olmasının nedeni ise Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayıdır. Bugün tüm dünyada 14 Mart'ta kutlanılır. Pi Günü San Frincisco'da ünlü fizikçi Larry SHAW tarafından kutlanmıştır. Ülkemizde ise 2007 yılında Pi Günü kutlanmıştır. Amerikalılar ise Pi Günü'nü 12 Mart 2009 olarak ulusal Pi Günü ilan etmiştir.