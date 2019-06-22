Google, PayPal ile Anlaşarak Google Pay'de Ödeme Kolaylığına Gitti

Google'ın duyurusunu yaptığı ortaklık genişlemesiyle beraber gelecek haftadan itibaren Google Pay, müşterilerin PayPal hesaplarını Google Pay'a bağlayabildiği 24 ülkenin tamamında PayPal entegrasyonundan faydalanabilecek hale gelecek.

PayPal'ı Google Pay entegrasyonunda bir ödeme yöntemi olarak aktive eden satıcılar, tüketicilerin web sitelerinde veya uygulamalarında sıkıntısız ve kesintisiz bir biçimde ödemeyi tamamlamalarına olanak tanımış olacaklar. Daha basitçe anlatacak olursak, kullanıcılar artık bir kere PayPal hesaplarını bağladıktan sonra Google Pay'de tekrar PayPal oturumu açmak zorunda kalmayacaklar.

Yeni seçenekle birlikte, müşteriler ödeme sırasında Google Pay'i seçerek banka kartları, kredi kartları, PayPal hesapları ve daha fazla hesap arasında geçiş yapabilecekler.

Google Pay'de PayPal entegrasyonunu etkinleştirmek, belirli işlemlerde satıcıyı korumasının yanı sıra minimum sayıda işlem yapılmasını da sağlıyor.