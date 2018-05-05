Google Pay Web Kullanımına Açıldı, Masaüstü ve İos'ta Hızlı Alışveriş

Google Pay Alışveriş İşlemlerinizi Daha da Hızlandıracak



Google Pay Web Kullanımına Açıldı, Masaüstü ve iOS'ta Hızlı Alışveriş.

Şubat ayında Android için kullanıma sunulan Google Pay, artık alışveriş işlemlerini masaüstü ve iOS'ta daha hızlı tamamlamanızı sağlamak için web'de kullanıma sunuluyor.

Çapraz platform hizmeti, kullanıcıların alışveriş sitelerinde check-in yapabilmelerinin yanı sıra bir kredi kartı veya banka kartı veya PayPal hesabı kullanarak para gönderme ve alma olanağı sağlar. Bugün yapılan duyuru ile, Chrome, Safari ve Firefox'u kullanarak ziyaret ettiğiniz çevrimiçi mağazalarda daha yaygın bir şekilde kullanılabileceği belirtiliyor.

Google Pay iOS'ta Nasıl Çalışır?



Hesabınızı bir masaüstü tarayıcıda kurduktan sonra, Google Pay'e giriş yaptığınızda iPhone'unuzun tarayıcılarında da çalışır.

Bununla birlikte, Google Pay; şu anda faaliyet gösterdiği 20 ülkede daha geniş bir kullanıcı tabanını kendine çekmeye hazırlanıyor ve Apple Pay ile (zaten masaüstü ve mobil cihazlarda çalışan) ve diğer mobil ödeme hizmetleriyle rekabet etmeye başlıyor.

En büyük zorluk yüzbinlerce satıcının ödeme formlarına Google Play ile Satın Al düğmesi eklemesinde aslında. Bunun şirket tarafından sağlanması en büyük zorluk.

https://www.teknotalk.com/google-pay-web-kullanimina-acildi-63570/