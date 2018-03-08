Google, Oraya da Girdi

Google'ın Sokak Görünümü kameraları sayesinde Dünya'nın pek çok kısmını internet üzerinden "gezmeniz" mümkün oluyor. Firmanın geçtiğimiz yıl yaptığı yenilikler de bu kameraların gerçek Dünya'yı daha iyi haritalamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Şimdi ise bu kameralar, kullanıcılarını büyülü bir diyara götürüyorlar.

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Artık Google Sokak Görünümü ile 11 Disney Parkı'nın içinde gezebiliyor ve bütün kaleleri, eğlence bineklerini ve etkinliklerini – Avatar temalı Pandora dünyası da dahil olmak üzere – anlık da olsa görebiliyorsunuz.

Var olan etkinliklerin yeterince ilgi çekici olduğu söylenebilse de, önümüzdeki yıl Star Wars temalı alanın açılması ile beraber bu görüntülerin popülerliğinin artacağı kesin...