Google One, 5 TB Depolama Alanını Kullanıcıların Hizmetine Sunacak!

Son raporlara göre, Google kısa süre önce Google One için kullanıcılara 5 TB kapasiteli bir ağ diski sağlayan yeni bir abonelik hizmeti başlattı. Bu kapasite, önceki 2 TB ile 10 TB arasındadır ve kullanıcıların daha uygun bir kapasite seçmesini kolaylaştırır.

Fiyat açısından, 5 TB ağ diskinin aylık abonelik fiyatı 144.99 TL ve yıllık 1449 TL'dır. Kullanıcılar bu hizmeti satın alarak Google Store'da kullanılabilecek %10'luk bir indirim de alabilirler.

Ek olarak, bu hizmeti satın almak, bir dizi ek üyelik avantajı ve kullanmak üzere aile hesapları ekleme desteği de alabilir. Google Google One hizmeti 2 TB'nin mevcut abonelik fiyatı aylık 28,99 TL ve en iyi 10 TB sürümünün aylık fiyatı 289,98 TL'dir

Diğer markalarla karşılaştırıldığında Microsoft'un 6 TB çevrimiçi depolama hizmeti aile üyelerini de destekliyor. Aylık abonelik fiyatı 84,90 TL ve yıllık 840,90 TL'dir. Buna karşılık, Google'ın hizmetinin fiyatı çok daha pahalıdır.

Google Translate Uygulaması Material You Tasarım Dilini Benimseyecek!

Google Android 12, bu yıl içinde yeni Material You tasarım dilini resmi olarak kullanıma sunulacak. Yakın tarihli bir rapora göre Google, saatler, hesap makineleri ve telefonlar gibi yerel uygulamaların büyük arayüz değişikliklerine uğrayacağını ve bu tasarım dilini kullanarak bunları yeniden üreteceğini onaylamıştı.

Şu anda, Material You tasarım diline sahip yeni Google Çeviri Uygulamasının arayüzünde bir sızıntı var. Bu uygulama, sarı bir arka plan rengi kullanır ve düğmelerin köşeleri daha büyük kavislerle yuvarlatılmıştır.

Karanlık modda, bu uygulamanın renk şeması da çok benzersizdir. Parlak sarı, siyah, kahverengi ve diğer renkleri kullanır. Google Translate Apple'ın görünümü ve tasarımı, Google Android 12 sistemiyle uyum içindedir.

İşlevsel bir bakış açısından bu uygulama, metin tanıma ve çevirisini, iki dilli diyalog çevirisini vb. taramayı destekler. Genel işlem, Uygulamanın önceki sürümüyle tutarlıdır. Bu uygulamanın sürüm numarası 6.23'tür ve şu anda bazı işlevler kusurludur.

Uygulama henüz resmi olarak yayınlanmadı, yalnızca çevrimiçi olarak web'te ortaya çıktı. Raporlara göre sızdırılan apk dosyası kurulu olsa bile yükleyici uygulamayı kullanamıyor.

Sızıntılara ve spekülasyonlara bakıldığında yeni Google Çeviri Uygulaması çok yakında resmiyet kazanacak. Şu an itibariyle, bu yeni uygulama için resmi bir lansman tarihi yok. Bununla birlikte, muhtemelen Android 12 sisteminin resmi olarak piyasaya sürülmesinden sonra gelebilir.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri