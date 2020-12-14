Google ne zaman düzelecek? Google ne zaman açılacak?
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Google ne zaman düzelecek? Google ne zaman açılacak?

14.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:23
Google ne zaman düzelecek? Google ne zaman açılacak?

Ünlü arama motoru Google, YouTube, Gmail hizmetleri tüm dünyada çöktü. Peki Google ne zaman düzelecek? Google sayfası neden açılmıyor? YouTubene zaman düzelecek? İşte detaylar...

Arama motoru Google, YouTube, Gmail, Google dokümanlar ve diğer birçok hizmet tüm dünyada çöktü. Şuan Google'da sadece bir kaç işleme açık. Peki Google ne zaman düzelecek? Google sayfası neden açılmıyor? YouTubene zaman düzelecek? İşte detaylar...

GOOGLE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Bunlar dünyadaki en popüler uygulama ve hizmetlerden bazıları, ancak görünen o ki Google , Gmail ve YouTube bu sabah kapalı.

DownDetector'a göre sorunlar saat 15:00 'da başladı ve dünya çapındaki kullanıcıları etkiliyor. Google henüz sorunlar hakkında yorum yapmadı.

Ancak, YouTube ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 54'ü web sitesine erişemediğini,% 42'si video izleyemediğini ve% 3'ü giriş yapmakta zorlandığını söyledi.

Gmail ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 75'i giriş yapamadı,% 15'i web sitesine erişemedi ve% 8'i mesaj almıyordu.Ayna, üç web sitesine de erişmeye çalıştı ve başaramadı.

Google hizmeti Pazartesi akşamı aniden kapandı ve yüzlerce kullanıcıyı etkiledi. Yazma sırasında kesintiye uğrayan hizmetler arasında Gmail, Google arama motoru, YouTube ve Google Haritalar sayılabilir. Bir öncekinden daha yoğun görünen son kesinti, görünüşe göre 10-15 dakika kadar önce başladı. Web kesintilerini izleyen web sitesi Downdetector, dünyanın dört bir yanından 20.000'den fazla kesinti vakası bildirdi.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Google servislerinde ve arama motorunda yaşanan sorunun ardından internet kullanıcıları Google çöktü mü, Google neden açılmıyor sorularının cevapları arandı. Yaşanan sorunun ardından servislerin tekrar çalışması ile birlikte şuan için sorun görülmüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.

Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Google servislerine sabah saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca erişim sağlanamadı. Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında normale döndü.

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