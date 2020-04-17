Google Meet Yeni Güncellemeleriyle Zoom'u Geride Bırakacak Zoom adlı görüntülü görüşme uygulamasının güvenli olmadığı gerekçesiyle pek çok kurum ve kuruluş tarafından yasaklandığı belirtilmişti.

Zoom adlı görüntülü görüşme uygulamasının güvenli olmadığı gerekçesiyle pek çok kurum ve kuruluş tarafından yasaklandığı belirtilmişti. Google da şirket çalışanlarına Zoom adlı uygulamanın kullanımını yasaklayan firmalardan birisiydi. Google, uzaktan görüntülü görüşmeyi mümkün kılan Google Meet uygulamasını, Zoom uygulamasına benzer bir düzene sahip olacak şekilde güncelledi. Google Meet artık işletme gmail hesapları ve eğitim amaçlı kullanılan gmail hesaplarıyla entegreli olarak kullanılabilecek.

Bir konferansa 25'e kadar katılımcının eklenmesine izin vermesi nedeniyle Zoom uygulaması pek çok firma tarafından tercih ediliyordu. Ancak uygulamada çok sayıda güvenlik açığı olduğu tespit edilmiş ve şirket CEO'su da bu güvenlik açıklarını kabul etmiş ve şirketin bloğunda yayınladığı açıklama ile kullanıcılarından özür dilemişti. Google, kullanıcıların uzaktan görüntülü görüşme ihtiyacını karşılayabilmek için Google Meet adlı görüntülü görüşme uygulamasını güncelleme kararı aldı. Google Meet adlı uygulamaya, gmail kullanıcıları doğrudan mail hesapları içerisinden erişebilecek. Bunun yanı sıra Google Meet uygulamasında 16 kişiye kadar konferans görüşmesi mümkün olabilecek.

Google Meet, Zoom'dan Daha İyi Bir Alternatif Haline Geliyor

Google Meet uygulamasının arka plan sesleri filtreleme özelliğinde ve ışığın yetersiz olduğu durumlarda video görüntü kalitesinde de iyileştirmeye gidileceği belirtiliyor. Ek olarak bir konferans görüşmesi sırasında Chrome tarayıcısınında açılmasına izin verileceği ifade ediliyor. Gerçekleştirilen iyileştirmelerle birlikte, koronavirüsü salgını nedeniyle evlerinden çalışmak zorunda kalan ya da evlerinden eğitime devam etmek durumunda kalan kişilere destek olmak amacıyla, Google Meet, premium uygulamasının 30 Eylül'e kadar ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacağını açıklamıştı. Kullanıcılarına sunduğu destek göz önüne alındığında, Google Meet uygulamasının, son dönemde güvenlik sorunları nedeniyle sıkça gündeme gelen Zoom uygulamasına iyi bir alternatif olacağı söylenebilir.