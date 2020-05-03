Google Meet'e Günlük 3 Milyon Yeni Kullanıcı Katılıyor

Koronavirüsü nedeniyle pek çok kişi işlerini evden yürütmek zorunda kaldı. Durum böyle olunca da görüntülü görüşme uygulamalarının kullanıcı sayısında ciddi oranda bir artış yaşandı.

Koronavirüsü nedeniyle pek çok kişi işlerini evden yürütmek zorunda kaldı. Durum böyle olunca da görüntülü görüşme uygulamalarının kullanıcı sayısında ciddi oranda bir artış yaşandı. Görüntülü görüşme uygulamalarında başı çeken Zoom'un, güvenlik sorunları nedeniyle sık sık eleştiri almasını, pek çok kurum ve kuruluş tarafından yasaklanmasını fırsat bilen Google, Meet uygulamasını ücretsiz hale getirdiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Google Meet uygulamasına günde 3 milyon yeni kullanıcı katıldığı belirtildi.

Google CEO'su Sundar Pichai günlük 3 milyon yeni kullanıcı ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Pichai, koronavirüs etkisiyle evden çalışmanın artmasının, pek çok ülkede evden eğitimin devam etmesinin günlük 3 milyon yeni kullanıcı sayısına ulaşılmasında büyük etkisini olduğunu ifade ederken, uzmanlar Zoom uygulamasında yaşanan güvenlik sorunlarının ve pek çok kurum ve kuruluş tarafından Zoom uygulamasının kullanımının yasaklanmasının da etkili olduğunu düşünüyor.

Google Meet'i Günlük 3 Milyon Yeni Kişi Kullanıyor, Aktif Kullanıcı Sayısı ise 100 Milyon

The Verge platformunda yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda, uygulamaya günde 2 milyon yeni kullanıcı eklenirken kısa süre içerisinde Google Meet bu sayıyı 3 milyona çıkarmayı başardı. Google yetkilileri, 3 milyon kullanıcının yeni kullanıcı olduğunun altını çizerek uygulamanın günde 100 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip olduğunu belirtti.

Google firmasının bu dönemde akıllıca davranarak kullanıcı dostu güncellemeler gerçekleştirdiğini ve uygulamayı kullanıcılara ücretsiz sunmaya başlamasının, yeni kullanıcıları çekmekte büyük etkisi olduğu söyleniyor. Koronavirüsü döneminde evden eğitimlerine devam etmek ve işlerini yürütmek zorunda olan kişiler için sürekli destekleyici güncellemeler yayınlayan Google Meet uygulaması önümüzdeki günlerde çok daha yüksek kullanıcı sayısı açıklayabilir gibi görünüyor.