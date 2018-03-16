Google Kripto Para Birimi Reklamlarına Yasak Geliyor!



Google haziran ayından itibaren kripto para birimi reklamlarına yasak getiriyor.

Google son dönemde artan kripto para birimi dolandırıcılığı ile mücadele etmek için önemli bir karar almış gibi görünüyor. Web kullanıcılarının riskli kripto para karşılığı ürünleri satın almasını engellemek; bir anlamda dolandırıcıların hedefi olmasının önünü kapatmak için bu kararı almış gibi görünüyor.

Google, Haziran ayı başından itibaren AdWords platformunda "ilk para teklifleri (ICO), cüzdanlar ve alım satım danışmanlığı da dahil olmak üzere, kripto para birimiyle ilgili içerikleri" yasaklamaya başlayacak.

Google Kripto Para Birimi Reklamlarını Yasaklıyor Peki Neden?



CNBC'ye konuşan Google'daki sürdürülebilir reklamların yöneticisi Scott Spencer ;

"Geleceğin kripto paralarla nereye gideceğini bilecek bir kristal topumuz yok ama tüketicinin zararına olan yeterince potansiyel olduğunu ve aşırı dikkatle yaklaşmamız gereken bir alan olduğunu gördük" dedi.

Söz konusu değişiklik Google'ın tüm reklam sunma tekliflerini etkileyecek. Google'ın kendi hizmetlerinde ve Google Reklamlarını yayımlayan diğer sitelerde bundan sonra bu türden içerikler görmeyeceğiz anlamına geliyor.

Söz konusu bu hareket Facebook'un ocak ayından itibaren aldığı kripto para birimi reklamlarını yasaklamasından sonra bu yönde atılmış önemli ve devam niteliğinde bir adım olarak görülebilir. Facebook bu finansal ürün ve hizmetlerin "yanıltıcı ve aldatıcı tanıtım uygulamalarıyla sıklıkla ilişkili olduğunu belirtmişti."

Google ve Facebook gibi internetin önde gelen şirketlerinin tüketicilerini koruma yönünde adım atması aslında sevindirici.

Zira şirket ayrıca bir blog yayınında, 2016'da 1,7 milyar, 2017 yılında ise bu reklam politikalarını ihlal eden 3,2 milyar "kötü reklam" ın kaldırıldığını belirtmişti.

Google Kripto Para Birimi Reklamlarını Ne Zaman Yasaklıyor?

Bu yasaklar Haziran Ayından itibaren Başlıyor.

Umarım bu yasaklar, bu yıl yanıltıcı reklamlarla mücadele etmede daha etkili olur. Muhtemelen bu konuda çok kişinin canı yandı.



TNW

http://www.teknotalk.com/google-kripto-para-birimi-reklamlarini-yasakliyor-62681/