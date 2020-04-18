Google, Koronavirüs Testi Gerçekleştiren Sağlık Kuruluşlarını Gösteriyor Google, koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen arama sonuçlarında Covid-19 testi gerçekleştiren sağlık kuruluşlarının listesini yayınlayacağını açıkladı.

Google, koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen arama sonuçlarında Covid-19 testi gerçekleştiren sağlık kuruluşlarının listesini yayınlayacağını açıkladı. Listede Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 43 eyalette yer alan 2.000'den fazla koronavirüsü testi yapılan sağlık kuruluşunun yer alacağı belirtildi.

Arama sonuçlarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen değişikliklerin yanı sıra, arama kelimesinde Covid-19 ya da koronavirüs kelimelerinin geçmesi durumunda, Covid-19 SOS uyarısı altında "test" sekmesi de yer alacak. "Test" sekmesine tıklandığında ise arama sonuçlarının en üstünde koronavirüsü testi ile ilgili kaynaklar çıkacak. Kaynaklar arasında Hastalık Kontrol Merkezleri'nin koronavirüsü belirti kontrolörlerine bağlantılar, yerel sağlık yetkililerinden Covid-19 test bilgilerine dair bağlantılar yer alacak.

Google Arama Sonuçlarında Sağlık Yetkililerinin Paylaşmış Olduğu Bilgilere Yer Veriyor

Sadece sağlık yetkilileri tarafından onaylanmış olan bilgilerin yer alacağı test sekmesinde, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bulunan Connecticut, Maine, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Oregon ve Pennsylvania eyaletleri dışında yer alan diğer eyaletlere ait koronavirüsü testi gerçekleştiren lokal sağlık kuruluşlarının bilgilerine yer verilecek.

Google arama motorunda arama yaptığınız bölgeye göre koronavirüsü test kriterleri ve erişilebilirliği değişkenlik gösteriyor. Google, arama sonuçlarında yerel bilgilere yer veriyor. Arama sonuçlarında yer alan bilgiler doğrudan sağlık kuruluşları, devlet kurumları ya da halk sağlığı merkezleri tarafından paylaşılıyor.