Google konum verilerine göre Türkiye'de sokağa çıkma yasaklarına ne kadar uyuluyor?
02.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:06
Google tarafından yayımlanan konum verisi bilgileri, Türkiye'de halkın büyük oranda "evde kal" çağrılarına uyduğunu gösterdi
Google tarafından yayımlanan konum verisi bilgileri, Türkiye'de halkın büyük oranda "evde kal" çağrılarına uyduğunu gösterdi.
Android işletim sistemi kullanan cep telefonlarının konum bilgileri kullanılarak yapılan hesaplamalarda, 15 Mart-26 Nisan verileri, 3 Ocak-6 Şubat verileriyle karşılaştırıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com