Google, iPhone'larda Tüm Dosyaları Sildirecek Bir iMessage Hatası Buldu

Google, Apple'ın anlık mesajlaşma servisi olan iMessage'ın bir hatasını keşfetti. Google'ın Project Zero araştırmacısı Natalie Silvanovich'in söylediğine göre bu hata, iPhone'u tamamen kullanılamaz hale getirebiliyor. Silvanovich, "Keşfettiğimiz hata Mac'lerde çökmeye ve tekrardan açılmaya neden oluyor ama durum iPhone'larda böyle değil.

IMessage'da atılan bu mesaj, Springboard'ın içinde var olduğu için, eğer iPhone'da bu mesajı alırsanız Springboard art arda çökmesine ve yeniden başlamasına neden oluyor. Bu art arda çöküşler de UI'nin görüntülenmesine ve telefonun girişleri yanıtlamasına engel oluyor. Telefona hard reset atarak bu durumu düzeltebiliyorsunuz ancak kilidi açtığınız zaman telefon kullanılamaz hale geliyor. Olaydan tamamen kurtulmanın tek yolu, sistemi yeniden yüklemek. Bu da bütün verilerinizin silinmesine neden oluyor.

İyi haber şu: Sorun iOS 12.3'te çözülmüş durumda. Eğer iOS 12.3 veya daha üst bir sürüme sahipseniz, bu sorunla karşılaşmanız pek mümkün görünmüyor. Eğer uzun süredir güncelleme yapmadıysanız, güncellemeleri kontrol etmek için şu an en uygun zaman olabilir.