Google'ın Yeni Özelliği ile Konum Geçmişi Otomatik Olarak Silinecek

İnternet kullanıcıları, yıllardır kişisel verilerinin çalınmasından ve teknoloji şirketlerinin verilerini toplamalarından rahatsız. Aslına bakacak olursak bu sadece internet için geçerli olan bir durum değil. Hiç kimse kendisinin belli amaçlar uğruna izlenmesini, bilgilerinin toplanmasını istemez. Artan kamuoyu tepkileri, teknoloji devlerinin bu konuda radikal kararlar almasına neden oluyor. Bu kararlardan bir tanesini de Google'dan geldi. Artık Google'da depolanan konum verilerinizi otomatik olarak silmek için ayarlayabileceğiniz bir seçenek bulunuyor. Bu seçenek sayesinde, konum geçmişinizi belirtilen aralıklarda Google veri tabanından otomatik olarak silebileceksiniz. Üstelik bu özelliği kullanabilmek için tek bir sefer ayarlama yapmak yeterli oluyor.

Yeni konum geçmişini silme özelliği, hem iOS hem de Android platformu için yayınlanmış olsa da güncellemeler tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmadığından, kullanmak için kısa bir süre beklemeniz gerekebilir.

Özelliği Nasıl Aktif Ederim?

Yapmanız gereken ilk şey, uygulamanızdaki 'Hesap Ayarları' bölümüne gitmek. Burada bulunan 'Etkinliğim' seçeneği altından 'Web ve Uygulama Etkinliği' bölümüne erişmeniz gerekiyor. Sizi şöyle bir ekran karşılayacak;

Bu ekranda bulunan 'Otomatik olarak sil' butonuna dokunduğunuz zaman sizi, periyotlar belirlemeniz için yeni bit sayfaya yönlendiriyor. O ekran ise şöyle;

Sizin için uygun olan süreyi belirledikten sonra ekranın sağ alt kısmında bulunan 'Sonraki' butonuna dokunuyoruz. Yönlendirildiğiniz ekranda tercihlerinizin kaydedildiğine dair bir mesaj göreceksiniz. Bu işlemden sonra yapmanız gereken herhangi bir şey bulunmuyor. Google, konum verilerinizi otomatik olarak belirlediğiniz periyotlarda silecektir.

Konuyla ilgili olarak Google da, bir tanıtım videosunu Twitter üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımda bu ayarları nasıl yapabileceğiniz bir kez daha açıkça gösteriliyor. İşte Google'ın o paylaşımı;