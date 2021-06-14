Google'ın Yapay Zekası, Kendi Çiplerini Tasarlayacak!
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Google'ın Yapay Zekası, Kendi Çiplerini Tasarlayacak!

Google'ın Yapay Zekası, Kendi Çiplerini Tasarlayacak!
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Google firması yaptığı çalışmalar ile kendini geliştirmeye devam ediyor. Şirket'in tasarladığı yeni bir teknoloji sayesinde, yapay zeka çiplerini insan mühendislerden daha verimli ve hızlı tasarlayabilecekler.

Makinelerin insanlarla savaşmak için başka makineler yaptığı 80'li ve 90'lı yılların eski filmlerini hepimiz hatırlıyoruz. Ama şimdi, endişelenmek için ciddi bir nedenimiz var. Yapay zeka teknolojisi artık her yerde mevcut olmaya başladı. Tabii ki, henüz yapay zeka teknolojisi tam olarak olgunlaşmadı. Yapay zeka'nın ilerlemesi her geçen gün artmakta, ancak aniden bir yükselme olmayacağı ortadadır. Görünüşe göre, yakında makinelerin ilk adımlarını göreceğiz. Son zamanlarda Google, daha iyi yapay zeka çipleri tasarlamak için AI teknolojisi kullandığını açıkladı. Google, Nature'da platformda yeni yapay zeka çiplerini tasarlamayı öğretmek için kullanılan bir teknolojiden bahseden bir makale yayınladı. Google bu teknolojisiden büyük verim alacağını ve işlerini çok kısa zamanda bitireceklerini bildirdi.

Google'ın Yapay Zekası, Kendi Çiplerini Tasarlayacak!

Yeni nesil yapay zekanın, akıllı telefonlar için üretilen çipleri tasarlaması ve oluşturması sadece altı saat sürdüğü açıklandı. İnsan mühendislere gelince, bu süreç birkaç aya kadar vakit alabilir ve bu şuanki teknolojide büyük bir zaman kaybı olarak ortaya çıkıyor.

İlk bakışta, makineler işi çok daha hızlı yapacak ve mühendislerin hedeflere daha çabuk ulaşmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Ancak yapay zeka'nın yeni AI çiplerini kendi amaçları için kullanmayacağını kim söyleyebilir.

Yapay Zeka (Al) Nasıl Olurda Daha İyi Akıllı Telefon Yongası Tasarlar?

Google mühendislerinin tasarladığı yeni yazılımın, en son tensör işlem birimi yongalarını yapmak için kullandığını bildirdi. Aslında yeni teknoloji, işlem hızını en üst düzeye çıkarmak ve güç tüketimini azaltmak için bir Çip Üzerinde Sistem'in çeşitli bileşenlerinin nerede bulunacağına karar verir. CPU, GPU ve bellek yongaları gibi tüm bileşenler silikon kalıbın üzerine yerleştirilir ve bağlanır. Başlangıçta Google, çip tasarımında en iyi neyin işe yaradığını anlayabilmesi ve öğrenebilmesi için 10.000 çip kat planı algoritmasını gösterdi. Sonuç olarak, yapay zeka algoritması, insanların düşünemeyeceği tasarımlar yarattı. Diyelim ki insanlar bileşenleri düzgün çizgiler halinde yerleştireceklerdi. Bunun aksine, Google'ın yapay zekası (Al) daha iyi bir işlemci tasarlamak için dağınık bir yaklaşım kullandı.

Ancak bu yeni yazılım teknolojisi, Google firmasının ilk kullandığı yapay zeka çalışması değildir. Birkaç yıl önce, bilgisayarlarının dünyanın en iyi Go oyuncularını yenmesini sağlamak için farklı yapay zeka (AI) algoritmaları kullandı.

Aslında, Google'ın yapay zekası kendi başına çalışmıyor. Bu makinelere belirli bir görevi yerine getirmeleri öğretilir. ve zamanla, sadece daha iyi ve daha iyi hale gelirler.

Kaynak: Tekmoloji

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