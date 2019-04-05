Google'ın Yapay Zeka Uzmanı Apple'a Katıldı

– Google LLC'nin yapay zeka uzmanı Ian Goodfellow, Apple'ın FaceID ve Siri uygulamaları için yapay zeka özellikleri üzerinde çalışan Özel Projeler Grubu'nda Makine Öğrenimi (Machine Learning in the Special Projects Group) görevini üstlenmek üzere Apple'a katıldı.

CNBC'de yer alan haberde, LinkedIn profilinde işverenini Apple olarak değiştiren Goodfellow'un Google'ın yapay zeka uzmanı olarak tanındığı belirtilirken, Goodfellow yapay zeka teknolojisinin üretken çekişmeli ağlar olarak da bilinen ve ilginç ve yaratıcı videolar, ses kayıtları ve metinler oluşturmayı kapsayan yaklaşımına ilişkin çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi - İstanbul

Kaynak: DHA