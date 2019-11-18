Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor?

18.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:19

Google küresel oyun platformu 'Stadia' ile sıradaki büyük adımını atmaya hazırlanıyor.



Bilgisayar oyunlarının Netflix'i gibi işleyecek olan bu platform ile oyun sektörüne yön vermek isteyen Google'ın amacı kullanıcının herhangi bir konsola veya diske ihtiyaç duymadan sadece internet bağlantısı olan bir ekranda istediği oyunu oynayabilmesi. Euronews.com'da Görüntüle