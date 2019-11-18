Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor?
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Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor?

Google'ın amacı kullanıcının herhangi bir konsola veya makineye ihtiyaç duymadan sadece internet bağlantısı olan bir ekranda istediği bilgisayar oyununu oynayabilmesi.

18.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:19
Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor?

Google küresel oyun platformu 'Stadia' ile sıradaki büyük adımını atmaya hazırlanıyor.


Bilgisayar oyunlarının Netflix'i gibi işleyecek olan bu platform ile oyun sektörüne yön vermek isteyen Google'ın amacı kullanıcının herhangi bir konsola veya diske ihtiyaç duymadan sadece internet bağlantısı olan bir ekranda istediği oyunu oynayabilmesi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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