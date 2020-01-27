Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı

27.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:14

Milyonlarca internet kullanıcısının gündelik olarak kullandığı Google'ın en gözde hizmetlerinden Google Docs uygulaması Türkiye saati ile 21.30 sularında hizmet verememeye başladı.



Tüm dünyayı etkileyen sorun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanırken, metin işleme uygulaması akşam saatlerinde kullanıcılarına sistemin "olağanüstü yoğunluk" yaşadığı yönünde hata mesajı gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle