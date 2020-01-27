Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı
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Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı

Tüm dünyayı etkileyen sorun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olurken metin işleme uygulaması akşam saatlerinde kullanıcılarına sistemin "olağanüstü yoğunluk" yaşadığı yönünde hata mesajı gönderdi.

27.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:14
Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı

Milyonlarca internet kullanıcısının gündelik olarak kullandığı 'ın en gözde hizmetlerinden Google Docs uygulaması saati ile 21.30 sularında hizmet verememeye başladı.


Tüm dünyayı etkileyen sorun özellikle 'nde yaşanırken, metin işleme uygulaması akşam saatlerinde kullanıcılarına sistemin "olağanüstü yoğunluk" yaşadığı yönünde hata mesajı gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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