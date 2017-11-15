Google'ın Canını Sıkan Yeni Sorun

Google'ın yeni Pixel 2 ve Pixel 2 XL'si, onları beğenip satın almak isteyenleri korkutacak kadar çok sorunla boğuşuyor. Şimdi ise iki telefonda yepyeni bir sorun keşfedildi.



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Sorun kısaca kamera ortamda LED ışığı olduğunda ortaya çıkıyor. Bazı kullanıcılara ve Neowin'e göre kamerayla kaydedilen görüntü, LED aydınlatma altında titreşmeye başlıyor. Yanıp sönme efekti, hem fotoğraflarda, hem de videolarda hissediliyor. Yukarıdaki videoyu izleyerek sorunun neye benzediğini anlayabilirsiniz (Pixel 2 ile çekilen soldaki kareye bakın).



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Google, yeni telefonlarındaki kameranın, piyasadaki en iyi kameralardan olduğunu söylüyor ve bu nedenle sorun, ciddi sayılabilir. Pixel 2 ve Pixel 2 XL'yi etkileyen sorunun bir yazılım güncellemesiyle onarılmasının mümkün olup olmadığı, henüz bilinmiyor.



