Google'ın Android Q'dan Kaldırdığı Bir Özellik, Launcher'larla Geri Geliyor

Google uzun zamandır Android işletim sisteminin yeni sürümü Android Q üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beta testlerin sürdüğü yeni işletim sistemi, ilerleyen dönemlerde kullanıcıların hizmetine sunulacak ancak bu işletim sisteminde hala bazı sorunlar bulunuyor.

Yeni keşfedilen bir sorun, Google Play Store üzerinde bulunan çok sayıda Launcher uygulamasıyla ilgili. Belirlenen soruna göre eğer bir Launcher uygulamasını akıllı telefonunuza yüklerseniz Android Q, ilginç bir bildirim gönderiyor. Gönderilen bildirimde Android Q'nun güncellendiği belirtiliyor ve ekranın alt kısmında navigasyon çubuğu oluşturuluyor.

İşte gelen o bildirim ve Android Q'nun standart hale getirerek tamamen kaldırmayı planladığı o navigasyon çubukları;

Bilindiği üzere bu navigasyon çubukları, Android Q işletim sistemi ile tamamen tarih olacak. Birkaç küçük parmak hareketiyle kullanıcılar, uygulamalarında geri dönebilecekler, ana menüye geçiş yapabilecekler ya da tüm uygulamalarını kapatmak için ilgili menüyü aktif hale getirecekler. Ancak üçüncü parti bir Launcher uygulamasının neden böyle bir soruna neden olduğu şimdilik bilinmiyor. Google'ın geliştirici ekibinin bu sorunu çözmesi bekleniyor.