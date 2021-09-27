Google'ın AB para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları başlıyor - Haberler Ekonomi
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Google'ın AB para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları başlıyor

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Google'ın AB para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları başlıyor

Teknoloji firması Google'ın Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından kesilen 4,34 milyar avro para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları bugün başlıyor.

Teknoloji firması Google'ın Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından kesilen 4,34 milyar avro para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları bugün başlıyor.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, bu hafta boyunca ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu kararına karşı açtığı davayı görüşecek.

AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar avro para cezası kesmişti. Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi'ndeki davanın 1 yıl sürmesi bekleniyor. Karar sonrası dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına götürülebiliyor.

AB'nin diğer cezaları

Google, arama motoruyla kendi "alışveriş" hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2017'de AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar avroluk para cezasına çarptırılmıştı.

AB, Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı. Böylece AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmiş oldu.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Firmalar, cezalara AB mahkemelerinde itiraz edebiliyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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