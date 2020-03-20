Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu
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Koronavirüs, Google, CEO, Teknoloji

Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu

Bu ayın başında Google I/O etkinliğinin coronavirüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini öğrenmiştik ancak online olarak düzenlenme ihtimali vardı.

20.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:34
Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu

Bu ayın başında Google I/O etkinliğinin coronavirüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini öğrenmiştik ancak online olarak düzenlenme ihtimali vardı. Bugün Google Geliştiriciler hesabı üzerinden etkinliğin tamamen iptal edildiği duyuruldu.

Google CEO'su Sunder Pinchai, Twitter hesabı üzerinden Google I/O 2020 etkinliğinin 12 Mayıs - 14 Mayıs arasında düzenleneceğinin bilgisini paylaşmıştı ancak Covid-19 salgını nedeniyle etkinlik iptal edilmişti. Google sözcüsü, "Corona virüsü (COVID-19) hakkındaki endişeler nedeniyle, CDC, WHO ve diğer sağlık otoritelerinin sağlık rehberliği uyarınca fiziksel Google I/O etkinliğini iptal etmeye karar verdik." açıklamasını yapmıştı. Google'ın da diğer teknoloji şirketleri etkinliği online yapması bekleniyordu ancak bugün Google etkinliğinin tamamen iptal edildiği haberini aldık.

Google, etkinliğe katılmayı planlayanlara şu açıklamayı yaptı: "Geliştiricilerimizin, çalışanlarımızın ve yerel topluluklarımızın sağlığı ve güvenliği konusundaki endişelerden dolayı ve yerel Körfez Bölgesi illeri için "karantina" uyarısınca ne yazık ki bu yıl hiçbir yerde I/O etkinliği düzenlemeyeceğiz. Şu anda hepimizin yapabileceği en önemli şey, hepimizin karşılaştığı yeni zorluklarla birlikte dikkatimizi insanlara yardımcı olmaya vermek. Geliştirici bloglarımız ve topluluk forumlarımız aracılığıyla platform güncellemelerini sizinle paylaşmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Topluluklarımızın güvenli, bilgili ve bağlantıda kalmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuz olursa io@google.com adresine mail gönderebilirsiniz. Google I/O Ekibi"

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with "shelter in place" requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)

— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020

Kaynak: Tamindir

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