Google'ı Hackleyen Siber Korsanlar Kullanıcılardan Bitcoin İstedi

Google'ın resmi Twitter hesabı hackerların kurbanı oldu. Google'ın işletmelere yönelik servislerinin sunulduğu G Suite'ın resmi Twitter hesabını bir süreliğine ele geçiren saldırganlar, hesap üzerinden kripto para dolandırıcılığı yapmak için bir paylaşımda da bulundu. Google'ın 10 bin Bitcoin dağıttığını ve bu Bitcoinlerle G Suite üzerinden alınan hizmetlerin ödemelerinin yapılabileceği ifadesi paylaşıldı.

GERİ ÖDEME VAADİNDE BULUNDULAR

Siber dolandırıcıların paylaştığı tweette kullanıcıların Bitcoin gönderebileceği bir adrese de verildi. Adres doğrulama işlemi için 0,1 Bitcoin ödeme talep eden dolandırıcılar, paylaştıkları mesajda 1 Bitcoin veya üzerinde gönderenlere G Suite'te kullanabilecekleri yüzde 200 oranında geri ödeme yapacakları vaadinde bulundu.

MAVİ ROZET DE İŞE YARAMADI

Google'ın, G Suite'in Twitter tarafından onaylanmış (mavi tikli) olan hesabından yapılan bu paylaşımı kısa süre içinde fark edip silmesine karşın, dolandırıcıların bu mesajının 800 binden fazla Twitter kullanıcısına eriştiği tahmin ediliyor.

Yaşanan sorun sadece Google'ın değil Twitter'daki mavi rozetli onaylanmış hesapların da güvenliğini sorgulanmasına yol açtı.