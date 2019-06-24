Google, Huawei'nin Android Lisansını Gerçekten İptal Edebilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı Huawei kararlarını uygulamaya sokan ilk şirketlerden bir tanesi Google olmuştu. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'yla ortak çalışacağını açıklayan Google, bu bağlamda Huawei'nin lisansını iptal ettiğini duyurmuş, bunun nedeni olarak da kullanıcıların güvenliğinin ön planda olduğu açıklamıştı. Bu açıklamaların hemen ardından Çinli teknoloji devi Huawei de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, B planlarının hazır olduğunu söylemişti.

Art arda gelen açıklamalar, Huawei'nin bir işletim sistemi üzerinde zaten yıllardır çalıştığını, ilerleyen süreçte Huawei telefonların bu işletim sistemini kullanacağını, Huawei'nin işletim sisteminin Android'e oranla ciddi anlamda hızlı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu açıklamalar geldiği sırada Amerika Birleşik Devletleri, Huawei'ye karşı tutumunu yumuşatmış ve yaptırım sürecini üç aylığına askıya aldığını duyurmuştu. Bu süreçte Huawei'ye cephe alan Amerika merkezli teknoloji şirketleri de Huawei ile yeniden birlikte çalışmak istediklerine dair ipuçları vermişti.

Başından sonuna kadar bilinmezlerle dolu olan bu sürecin geldiği noktada ise Google'ın Huawei kararını ne kadar uygulayabileceği, bunun Google'a ne kadara mal olabileceği tartışılmaya başlandı. Aslına bakacak olursak Huawei'nin başlattığı bu kendi işletim sistemi modeli belki de en çok Google'a zarar vereceğe benziyor. Bunun nedeni, akıllı telefon sektöründe iOS ve Android'in ciddi rekabeti bulunması. iOS zaten başlı başına bir ekosistem olduğu ve işleyişinin Android'e göre farklı olduğu düşünüldüğü zaman Huawei'nin kendi işletim sistemini kullanmasının iOS'u ilgilendiren bir durumun olmadığını söylemek mümkün. Ancak analizler, Android lisansının iptal edilmesinin Huawei'den çok Google'a zarar vereceğini gösteriyor. Bunun nedeni olarak ise Huawei'nin işletim sisteminin kullanıcılar tarafından beğenilme olasılığı. Eğer Huawei kendi işletim sisteminde iddia edildiği gibi bir hız sunabilirse ve gerek kısa vade gerekse uzun vadede güncelleme desteğini sürdürürse, Google'ın tahtı ciddi anlamda sallanacak.

Eğer Huawei kendi işletim sisteminde başarılı olabilirse, diğer akıllı telefon üreticileri de bu akıma dahil olmayı isteyecekler. Sonuçta Apple'ın ezeli rakibi Samsung, pek çok olasılıkları elden geçirecektir ve Huawei'nin başarısını, Google'ın sallanan tahtını önemseyecektir. Hal böyle olunca da başta Samsung ve diğer akıllı telefon üreticileri, Android'in zincirlerini kırmak isteyecekler. Bunun doğal bir sonucu olarak da Android işletim sistemini kulanan cihazların sayısında ciddi bir azalma olması su götürmez bir gerçek.

Aslına bakacak olursak Samsung'un zaten kendi işletim sistemi var. Linux tabanlı olan Tizen OS, şimdilik akıllı televizyonlarda kullanılıyor ancak bu işletim sistemi hem akıllı telefonlarda hem de tabletlerde çalışabilme potansiyeline sahip. Bu da Samsung'un bugün bile Google'a muhtaç olmadığını ortaya koyuyor.

Tüm bu olasılıklar düşünüldüğü zaman bu durumdan en zararlı çıkabilecek olan kurumun Google olabileceği konuşuluyor. Google'ın gerek finans analizleri hem de stratejistleri bu olasılıkları değerlendirdiği zaman Google'ın böyle büyük bir kumar oynacağı düşünülmüyor. Bu da Google'ın Huawei'ye uyguladığı lisans iptalini uzun bir süre devam ettiremeyeceğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini ve nasıl gelişmelerin yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.