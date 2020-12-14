Google hizmetlerine erişim sorunu: YouTube, Gmail ve Docs çöktü

Google'a ait YouTube, Gmail ve Docs gibi çok sayıda online hizmet, nadir görülen bir küresel sorun yaşıyor.

Google'a ait YouTube, Gmail ve Docs gibi çok sayıda online hizmet, nadir görülen bir küresel sorun yaşıyor.

Kullanıcılar bu hizmetleri kullanmaya çalıştığında çeşitli hatalarla karşılaşıyor.

Sorunlar Türkiye saatiyle 15.00'ten kısa bir süre önce başladı.

Sosyal medyada bazı ülkelerde Google Maps ve Android Play Store'un da çalışmadığı yönünde paylaşımlar yapılıyor.

Google'ın arama motoru ise sorunsuz çalışmaya devam ediyor.

Google hizmetlerinin durumunu gösteren Google Workspace Durum Kontrol Paneli, çok sayıda servisin çökmesine rağmen bir süre daha bunlar faaliyetlerine devam ediyormuş gibi göstermeye devam etti.

TSİ 15.45 itibarıyla sitedeki tüm hizmetler faaliyet dışı . Google Docs'ta dosyalarını cihazlarına indiren kişiler bu dosyalarda değişiklik yapabilmeye devam ediyor fakat online dosyalara erişim mümkün değil.

Pek çok birey ve şirket, temel işleri için Google hizmetlerini kullanıyor. Bunların devreden çıkması, çok sayıda kişinin iş ve özel hayatını da etkiliyor.

Google'dan yapılan bir açıklamada Gmail'dan kaynaklanan bir sorunun diğer hizmetleri de kullanılamaz hale getirdiği açıklandı.

BBC konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için Google ile iletişime geçti fakat bir Google temsilcisi e-postalarına erişemediğini söyleyerek daha fazla bilgi vermedi.