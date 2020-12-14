Google hizmetlerine erişim sorunu
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Google hizmetlerine erişim sorunu

14.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:56
Google hizmetlerine erişim sorunu

YouTube ve Gmail'in de aralarında bulunduğu bazı Google hizmetlerine erişim sorunu yaşanıyor.

YouTube ve Gmail'in de aralarında bulunduğu bazı Google hizmetlerine erişim sorunu yaşanıyor.

Dünya çapında online hizmetlere erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector.com'un verilerine göre, Google hizmetlerine ilişkin erişim sorunu sadece Türkiye'deki kullanıcıları değil, dünyanın birçok ülkesindeki kullanıcıyı etkiliyor.

Sosyal medyada kullanıcılar, erişim sorununa ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı. Twitter'da "#YouTubeDOWN" hashtagi ile konuya ilişkin yapılan paylaşımlar en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı.

Google yetkililerinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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