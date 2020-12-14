Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı
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Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı

14.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:18
Google hizmetlerinde erişim sorunu yaşandı

Video paylaşım sitesi YouTube ve mail hizmeti Gmail dahil olmak üzere birçok Google hizmetinde bir süre erişim sorunu yaşandı.

Video paylaşım sitesi YouTube ve mail hizmeti Gmail dahil olmak üzere birçok Google hizmetinde bir süre erişim sorunu yaşandı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, DownDetector isimli internet sitesi birçok ülkede Google hizmetlerinde sorun yaşandığını bildirdi.

ABD, İngiltere, Hindistan ve birçok ülkede çok sayıda kullanıcı bir süreliğine, "Bir problem oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." ifadesiyle karşılaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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