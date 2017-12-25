Google Hesabı Nasıl Silinir?

Eğer Google'ın verilerinize casusluk yapmasından bıktıysanız, tarama geçmişiniz, yer imleriniz, e-postalarınız, uygulama kullanımı geçmişiniz gibi verileri sizi manipüle etmek için saklamasından gına geldiyse ve sonuç olarak Google hesabınızı silmek istiyorsanız doğru adrese geldiniz.



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Daha önce Facebook ve Twitter hesaplarınızdan bazılarını kapatmaya çalıştıysanız bilirsiniz, şirketler hesabınızı silmemeniz için ellerinden geleni yaparlar. Bazı şirketler hesabınızı sadece dondurmanıza müsade ederken, bazıları "sakinleşmeniz" için bir süre tanıyabiliyor. Neyse ki Google'da bu tarz bir ikna mekanizması yok ve hesabınızdan hızlı ve dertsiz şekilde kurtulabilirsiniz.



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Eğer Google hesabınızı silmek istediğinize eminseniz şu adımları takip edin:



Şu adresi ziyaret edin: https://myaccount.google.com/



Silmek istediğiniz hesap ile giriş yaptığınıza emin olun.



Hesap Ayarlarr > Hesap ve hizmet silme seçeneğine gidin.



Bu ekrandan "Google Hesabını ve verilerini sil" seçeneğine tıklayın.



Google, kullanıcı adı ve şifrenizi tekrar girmenizi isteyecektir.



Doğrulamanız için bir e-posta alacaksınız.



Bu e-postadaki linke tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.



Eğer fikrinizi değiştirirseniz, hızlı davrandığınız taktirde hesabınızı tekrar açabilirsiniz. Şu adresi ziyaret edin: https://accounts.google.com/signin/recovery ardından eski Gmail adresinizi girin. Eğer hesabınız kalıcı olarak silinmediyse Google size yapmanız gerekenleri barındıran bir e-posta yollayacaktır, ardından hesabınıza tekrar erişebilirsiniz.



