Google Haritalar, Toplu Taşıma Araçlarının Ne Kadar Kalabalık Olduğunu Gösterecek

Google, internet kullanıcılarına pek çok hizmet sunuyor. Bir e-posta servisi, bulut hizmeti, YouTube, harita hizmeti ve çok daha fazlası. Ancak Google da dahil olmak üzere hiçbir şirket, sunduğu hizmeti öylece bırakıp gitmiyor. Platformlara yeni özellikler getiriliyor ve kullanıcılar için daha iyi bir deneyim yaşatılmaya çalışılıyor. Şimdi ise Google, Haritalar uygulamasında yeni bir özelliği hayata geçirmeye çalışıyor. Bu hizmet, özellikle de toplu taşıma kullanan kişileri yakından ilgilendiriyor.

Google'ın üzerinde çalıştığı bu yeni özellik, Haritalar kullanıcılarının toplu taşıma araçlarının nerede olduğu ve ne kadar kalabalık olduğunu anlamalarına yarıyor. Ayrıca bulunduğunuz konumdan geçen otobüs hatlarını da Haritalar'ın bu yeni özelliği ile öğrenebileceksiniz. Tüm bunlara ek olarak özellik, otobüs yolculuklarındaki süreyi, trafik yoğunluklarıyla karşılaştıracak ve bu sayede kullanıcılarına tahmini yolculuk süresini de gösterebilecek.

Haritalar uygulamasının bu özelliği ilk etapta 200'den fazla kenti kapsayacak. Google bu bağlamda, New York ve Los Angeles gibi büyük bölgelerin yanı sıra, küçük bölgelerde de bu özelliğin kullanılabileceğini açıkladı ancak listenin detaylarına yer vermedi. Google'ın bu özellik için Amerika Birleşik Devletleri'ne öncelik vereceği aşikar ama ilerleyen dönemlerde bu özelliğin diğer ülkelerde bulunan şehirlere de kayması bekleniyor.