Google Haritalar Koronavirüsü ile İlgili Uyarı Verecek Herkesin merakla beklediği Google Haritalar Koronavirüsü hamlesi sonunda gerçekleşti.

Herkesin merakla beklediği Google Haritalar Koronavirüsü hamlesi sonunda gerçekleşti. İşte Google Haritalar kullanıcılarını yakından ilgilendiren haberimizin detayları.

Dünyayı adeta kasıp kavuran ve Wuhan merkezli olan Koronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Bu virüs yayılırken aynı zamanda beraberinde birçok kişinin de ölümüne neden oluyor. Dünya genelinde 270 bin civarında insanın bu hastalığa yakalandığı düşünülürse, son derece yaygın olduğunu söyleyebiliriz.

Google Haritalar Koronavirüsü için hamle yaptı

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile çok ciddi ölümlere neden olan Koronavirüsü için Google tarafından önemli bir hizmet başlatıldı. Bu hizmete göre, Google Haritalar'da virüsün etkili olduğu alanları görmek mümkün.

CDC'nin COVID-19 önerilerinin yer aldığı Google Haritalar uygulamasında çok daha farklı ek bilgiler de yer alıyor. Örneğin virüsün etkili olduğu yerlerde hangi sağlık hizmetlerini alabileceğiniz yine bu uygulama içerisinde bulunuyor. En yakın doktorun nerede ve ne kadarlık uzaklıkta olduğu da çok rahat bir şekilde görülebiliyor.

Google tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sadece bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda YouTube ve diğer platformlar aracılığıyla da virüs ile etkili bir şekilde mücadele edilmeye çalışılıyor. Sizce Google gerçekten de yeteri kadar çaba sarf ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.