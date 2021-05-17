Google Haritalar'ın Filistin'de düşük çözünürlüklü görüntü sağlaması araştırmacıları engelliyor
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Google Haritalar'ın Filistin'de düşük çözünürlüklü görüntü sağlaması araştırmacıları engelliyor

Google Haritalar'ın Filistin'de düşük çözünürlüklü görüntü sağlaması araştırmacıları engelliyor
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Dünyanın pek çok noktasında uydu görüntüleri sayesinde yüksek çözünürlüklü fotoğraf hizmeti veren Google Haritalar'ın Filistin'den düşük çözünürlükte fotoğraf servis ettiği öne sürüldü.

Dünyanın pek çok noktasında uydu görüntüleri sayesinde yüksek çözünürlüklü fotoğraf hizmeti veren Google Haritalar'ın Filistin'den düşük çözünürlükte fotoğraf servis ettiği öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Gazze'ye yönelik yaptığı çalışmalarda Google Haritalar'ın düşük kaliteli içerik engeline takılıyor.

Google'nin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan yollardaki insanların bile tespit edilebildiği seviyede yüksek çözünürlükte görüntü sağlarken, Gazze'den sağlanan uydu görüntülerinden araçların bile güçlükle seçilebilmesi bölgeye yönelik araştırmaları sekteye uğratıyor.

Araştırmacılar, uyduları kullanarak Gazze ve İsrail'deki füze ateşinin yapıldığı yerleri ve hedeflenen binaları doğrulamaya çalışıyorlar.

Gazeteci Aric Toler, konuya dair yaptığı Twitter paylaşımında, "En son Google Earth görüntüsü 2016'dan kalma ve çöp gibi görünüyor. Suriye'nin rastgele bir kırsal bölgesini yakınlaştırdım ve çok yüksek çözünürlükte 20'den fazla görüntü çektim. Google, amacının yoğun nüfuslu yerleri düzenli olarak yenilemek olduğunu söylüyor ancak bu Gazze için geçerli değil." değerlendirmesinde bulundu,

Filistin'e ABD-İsrail güvenlik anlaşması sansürü

Ulusal güvenlik kaygılarıyla uydu görüntülerinin bulanıklaştırılmasını öngören ABD-İsrail güvenlik anlaşması olan Kyl-Bingaman Yasa Değişikliğine (KBA) göre, İsrail'in özellikle askeri üslerinin bulunduğu bazı bölgeleri uzun zamandır düşük kalitede görüntülerle servis ediyor.

Temmuz 2020'de KBA kaldırılması nedeniyle ABD hükümeti, Amerikan şirketlerinin bölgenin çok daha yüksek kaliteli görüntülerini sağlamasına izin verirken, araştırmacılar, Filistin'in bazı bölgelerinin hala sansürlendiğini tespit etti.

İsrail Savunma Bakanlığı uzay programları başkanı Amnon Harari, geçen yıl basına yaptığı açıklamada, ülkesinin her zaman en düşük kalitede fotoğraflarının servis edilmesinden yana olduklarını söylemişti.

Araştırmacılar, İsrail saldırılarının hedefi olan bölgedeki değişimin karşılaştırılabilmesi için yüksek kalitede uydu görüntüsü sağlanmasının hayati olduğuna dikkati çekiyor.

Google'nin bölgenin görüntülerini güncelleme planı yok

Teknoloji şirketi Apple, söz konusu iddiaların ardından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik güncelleme yapıldığını ve yüksek kalite görüntü sağlanacağını duyurdu.

Google ise görüntülerinin farklı hizmet sağlayıcılarından geldiğini ve "daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edildikçe uydu görüntülerini yenileme fırsatlarının" değerlendirdiği vurgularken, şu anda görüntüleri güncelleme planları olmadığı bilgisini paylaştı.

Google Haritalar ve Apple Haritalar gibi halka açık harita platformları, görüntü hizmetini farklı uydu şirketlerinden temin ederken uzaydan görüntü hizmeti veren şirketlerden Maxar ve Planet Labs, İsrail ve Gazze'nin 40 santimetreye kadar yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayabildiklerini ifade etti.

Uydu görüntüleri yeni nesil araştırmaların olmazsa olmazı

Uydu görüntüleri, ormansızlaşma ve orman yangınlarını takip etmenin yanı sıra dünyadaki insan hakları ihlallerini araştırmak da dahil çok farklı amaçlar için kullanılabiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ndeki (HRW) araştırmacılar, Myanmar ordusu tarafından yok edilen Arakanlılara ait yerleşim yerlerinin tespit edilmesi için 2017'de uydu sağlayıcıları Planet Labs ile iş birliği yapmıştı.

BBC'nin haberinde uydu görüntülerinin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ve Uygur Türklerinin tutulduğu "yeniden eğitim" merkezleri olarak adlandırılan kampların da tespit edilmesinde hayati rol oynadığına dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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