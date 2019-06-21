Google, Haritalar'da Bulunan Milyonlarca Sahte İşyerini Silmeye Başladı

Google, arama motoru hizmetiyle tanınsa da günlük hayatımızın artık o veya bu şekilde parçası olmayı başarmış pek çok farklı servise sahiptir. Bu servislerin en sık kullanılanlarından biri de Google Haritalar servisi.

The Wall Street Journal gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, Google Maps üzerinde 11 milyon kadar sahte işletme yer alıyor olabilir. Sahte işletmeler sorunuyla başa çıkmaya çalışan Google, bir yandan da her ay eklenen yeni sahte işletmeleri devreden çıkarmaya çalışıyor.

Bu sahte işletmelerin açılmasının pek çok farklı nedeni var. Bunların nedenlerinden biri, doğrudan doğruya dolandırıcılık. İnsanlara sahte adres ve telefon numarası veren dolandırıcılar, bu sayede izlerini kaybettiriyor. Bir diğer sebep ise firmalar arasında yaşanan vahşi rekabet. Sahte işyerleri açan kişiler, rakiplerinin bölgesinde kendi telefon numaralarını koyarak reklam yapıyor ve müşteri kapmaya çalışıyor.

WSJ'nin yaptığı araştırmaya göre, New York'ta en üstte yer alan 20 tesisatçıdan sadece 2'si Google'ın fiziksel lokasyon yönergelerine uyarken, adreslerin 13 tanesi ise doğrudan doğruya sahte. Üstelik sahte adresler, genellikle risk altında olan inşaat, araba çekme, tadilat gibi yüksek risk kategorisindeki işler. Bu işletmelerin hizmetleri anlık olarak lazım olduğu için kimse gerçek olup olmadıklarını kontrol etmiyor.

Ortaya çıkan sorun, hem yerel işletmeleri zor durumda bırakıyor gem de kullanıcıların, bir hizmet almadan önce tekrar tekrar düşünmelerine neden oluyor.

Google, dolandırıcılara yol göstermemek adına sahte adreslerle nasıl mücadele edeceğini açıklamadı ancak bu sorunun farkında olduğunu ve çözmeye çalıştığını belirten bir blog gönderisi yayınladı. Google'dan gelen haberlere göre firma, 3 milyondan fazla sahte işletme profilini sildi. Bunların %90'ı, daha müşteriler hiç erişim sağlamadan sistemden kaldırıldı. Kaldırılan profillerin %85'i Google tarafından tespit edilirken, yaklaşık 250 bin işletmeyi de kullanıcılar şikayet etti.

Google, sahte işletmeleri şikayet etmek için bir form hazırladı. Bir noktadan sonra bu sefer de rakip işletmeleri "sahte bu, yok böyle bir yer" diye şikayet etmeye başlamaları halinde Google'ın yeni bir sistem kurması gerekiyor. Sonuçta gerçek işletmelerin büyük kısmı da Google'ın istediği derecede güvenilir bir profil oluşturmuyor.