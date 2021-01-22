Haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımını öngören yasal düzenleme Google'ı kızdırdı: Avustralya'ya hizmet vermeyi kesebiliriz

Google ve Facebook'un temsilcileri, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nca hazırlanan düzenlemeyle ilgili olarak bugün senatörlere itirazlarını aktardı. Şirket temsilcileri, düzenlemenin kendileri için "külfetli" olduğunu söyledi. Google Avustralya'nın Genel Müdürü Mel Silva, oturumda, bu tarz bir yasal düzenlemenin "uygulanamaz" olduğunu savundu.

"HİZMETİ SONLANDIRMAK DIŞINDA BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMAZ"

Haberlerle ilgili arama sonuçlarındaki linkler ve özetler için ödeme yapmak zorunda kalacaklarını belirten Silva şöyle konuştu:

"Avustralyalılara sunduğumuz ücretsiz hizmet ve iş modelimiz, internet siteleriyle özgürce bağlantı kurma kabiliyetine dayanmaktadır. Yasanın bu haliyle geçmesi halinde Google Arama Motoru'nun Avustralya'da verdiği hizmeti sonlandırmak dışında başka seçeneğimiz kalmaz."

Aynı oturumda konuşan Facebook'un Asya-Pasifik bölgesi kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Simon Milner da Avustralya'da haber içeriğini engellemek zorunda kalabileceklerini ancak yasada uzlaşmaya varılmasını istediklerini ifade etti.

BAŞBAKAN MORRİSON: TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİZ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison oturumdan sonra Google'a yanıt verdi. Tasarıyı bu yıl içerisinde parlamentoya sunmayı planladıklarını açıklayan Morrison, "Şunu çok açık söylemek istiyorum: Avustralya'da yapabileceğiniz şeylerle ilgili kuralları Avustralya belirler. Bunun yapıldığı yer parlamentomuzdur ve bunu kabul etmek isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Ama tehditlere boyun eğmeyiz" dedi.

Google ve Facebook yıllardır içeriklerinin nasıl gösterileceği konusunda yayıncılarla anlaşmazlık yaşıyor. Medya kuruluşları teknoloji devlerinin kendilerine pay ödemesi gerektiğini söylüyor. Bazı kuruluşlar, iki şirketin online reklam piyasasının hakimi olduğunu, bu durumun çıkmaza giren yayıncıları "onlardan arta kalanlarla idare etmeye zorladığını" belirtiyor.

ANLAŞMAYA VARILMASI İÇİN 3 AYLIK SÜRE

Düzenleme yayıncı kuruluşların Facebook ve Google ile ayrı ayrı ya da tek başlarına pazarlık yapmasını, üç ay içinde anlaşmaya varılamaması halinde tahkim kuruluna gidilmesini öngörüyor.

İki Amerikan şirketi geçen ay yaz gündeme gelen düzenlemeye başından beri itiraz ediyor. Google, geçen ağustosta ana sayfasına bir uyarı koymuş ve düzenlemenin Avustralyalıların arama yapma kabiliyetlerine zarar vereceğini ve bunun YouTube kullanıcıları için "sonuçlar doğuracağını" savunmuştu.