Google Gmail çöktü mü? Gmail (E-mail servisi) neden açılmıyor? Gmail erişim sorunu mu var? Gmail'a nasıl girilir?

Dünya genelinde Gmail çökme sorunu yaşanıyor. Peki Gmail neden açılmıyor? Gmail e mail servisi neden çöktü? Gmail ne zaman açılır?

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde Gmail çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar gmail.com 'a girdiğinde ana ekranda "Geçici Hata (500)" hatasıyla karşılaşıyor. Hatanın tamamı şu şekilde:

"Geçici Hata (500)

Maalesef hesabınız geçici olarak kullanım dışı. Bu durumun yarattığı rahatsızlık için özür diler ve birkaç dakika içinde yeniden denemenizi öneririz.Hizmetin geçerli durumunu görmek için G Suite Durum Kontrol Paneli'e göz atabilirsiniz.

Sorun devam ederse lütfen Yardım Merkezi »ni ziyaret edin

Try Again Sign Out

Ayrıntılı Teknik Bilgiyi Göster"

GOOGLE SERVİSLERİ NEDEN KAPANDI?

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dünya genelinde bir sorun olduğu düşünülüyor. Gmail'e girildiğinde yukarıdaki gibi bir hata karşımıza çıkıyor.