Google Gmail çöktü mü? Gmail (E-mail servisi) neden açılmıyor? Gmail erişim sorunu mu var? Gmail'a nasıl girilir?
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Google Gmail çöktü mü? Gmail (E-mail servisi) neden açılmıyor? Gmail erişim sorunu mu var? Gmail'a nasıl girilir?

14.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:17
Google Gmail çöktü mü? Gmail (E-mail servisi) neden açılmıyor? Gmail erişim sorunu mu var? Gmail'a nasıl girilir?

Son dakika: Google'nin servislerinden olan Gmail'de çökme sorunu yaşandı. Peki Gmail nasıl açılır? Gmail neden açılmıyor? Erişim sorunu mu yaşandı? Gmail açmak için ne yapılır? E-maile nasıl bakılır? Tüm bilgiler haberimizde.

Dünya genelinde Gmail çökme sorunu yaşanıyor. Peki Gmail neden açılmıyor? Gmail e mail servisi neden çöktü? Gmail ne zaman açılır?

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde Gmail çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar gmail.com 'a girdiğinde ana ekranda "Geçici Hata (500)" hatasıyla karşılaşıyor. Hatanın tamamı şu şekilde:

"Geçici Hata (500)

Maalesef hesabınız geçici olarak kullanım dışı. Bu durumun yarattığı rahatsızlık için özür diler ve birkaç dakika içinde yeniden denemenizi öneririz.Hizmetin geçerli durumunu görmek için G Suite Durum Kontrol Paneli'e göz atabilirsiniz.

Sorun devam ederse lütfen Yardım Merkezi »ni ziyaret edin

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Google Gmail çöktü mü? Gmail (E-mail servisi) neden açılmıyor? Gmail erişim sorunu mu var? Gmail'a nasıl girilir?

GOOGLE SERVİSLERİ NEDEN KAPANDI?

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dünya genelinde bir sorun olduğu düşünülüyor. Gmail'e girildiğinde yukarıdaki gibi bir hata karşımıza çıkıyor.

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