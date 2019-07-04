Google, Fotoğraflar Uygulamasına Gelecek Üç Yeni Özelliği Açıkladı

Google, sunmuş olduğu Fotoğraflar servisiyle pek çok kullanıcıya hizmet ediyor. Hatta öyleki bazı akıllı telefon üreticileri, harici bir galeri uygulaması oluşturmak yerine doğrudan Google'ın Fotoğraflar hizmetinden yararlanıyor.

Google'ın bu hizmetinden sorumlu olan David Lieb, Twitter üzerinden takipçilerine, Fotoğraflar hizmetinden ne kadar memnun olduklarını, bu hizmette neleri görmek istediklerini sordu. Gelen yanıtların büyük bir çoğunluğuna cevap veren Lieb, uygulamaya önümüzdeki dönemlerde gelecek olan yeni özelliklerle ilgili bilgi verdi.

Lieb'in takipçilerine cevap verdiği sırada ortaya çıkan yeni özelliklerden ilki, manuel olarak birilerini fotoğraflara etiketleme özelliği. Kullanıcıların büyük bir bölümü bu özelliğin olmasını istiyorlardı ve Lieb de Google'ın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü, özelliğin neredeyse hazır olduğunu ifade etti.

Google'ın üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise yeni arama parametreleri. Tarayıcı üzerinde detaylı sorgular yapılabilmesine rağmen, gelecek olan yeni özellikle birlikte kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinden de yıllar önce çekmiş oldukları bir fotoğrafı bile kolaylıkla bulabilecekler.

Fotoğraflar hizmetine gelecek olan bir diğer özellik ise evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu özellik, evcil hayvanların fotoğraflarını otomatik olarak algılayıp, özel bir albüm oluşturabilecek. Böylelikle kullanıcı, kolay bir şekilde evcil hayvanının tüm fotoğraflarını görebilecek ya da paylaşabilecek.

Takipçilerinin geri bildirimleri için teşekkürlerini sunan Lieb, bu özelliklerin yakın bir zamanda geleceğinin sinyallerini verdi.