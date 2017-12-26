Google Fotoğraflar'dan Videonuz Var

Google'ın Fotoğraflar hizmeti, 2017 yılının bitişini "2017'nin gülümsemeleri" adlı yeni kolajıyla kutluyor.



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Yeni işlev, içerisinde gülümsemelerin buldunduğu fotoğrafları yapay zeka yardımıyla algılayıp bir videoda topluyor. Benzer bir "gülümsemeler" videosuna 2016'da da rastlamıştık.



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2017'nin gülümsemeleri videonuz, geride bırkmak üzere olduğumuz 2017'den 40 - 60 saniyelik bir video oluşturuyor. Video hazır olduğunda Google Fotoğraflar uygulamasının Asistan bölümünden gelen bir uyarı görüyorsunuz. Elbette işlevin çalışabilmesi için fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar üzerinde yedekliyor olmanız gerekiyor. Videonun arka planda bir müzik çaldığı da söyleniyor.



Yenilik bizim telefonlarımıza henüz ulaşmamış gibi görünüyor, ancak ulaşmasının çok sürmeyeceğini düşünüyoruz. Fotoğraflarınızda gülümseyen insanlar varsa, siz de videonun yakın zamanda belirmesini bekleyebilirsiniz.



