Google Fotoğraflar Başkanı Duyurdu: Uygulamaya Yeni Özellikler Ekleniyor

Google Fotoğraflar'ın baş sorumlusu David Lieb, Twitter kullanıcılara uygulamada neler görmek istediklerini sordu. Gelen geri bildirimler doğrultusunda Lieb, bazılarının hali hazırda geliştirilmekte olduğunu bazılarının ise ilginç fikirler olduğunu ve değerlendirilebileceğini söyledi.

"Merhaba Twitter! Bu hafta Google Fotoğraflar departmanında toplantı yok ve birkaç saatlik boşluğum var. Bana Google Fotoğraflar'da neler görmek istediğinizi söyleyin! Yeni özellikler, hata düzeltmeleri, performans geliştirmeleri... siz adını koyun işte. (Hepsinin gerçekleşeceği konusunda söz veremem ama bütün fikirlere açığız!)"

Bu Mention altına gerçekten birçok ilgi çekici fikir geldi. Lieb, bu fikirlerden bazılarının hali hazırda geliştirilmekte olduğunu belirtti. Buna örnek olarak Lieb, fotoğraftaki bir yazıyı aratarak fotoğrafı bulma özelliğini verdi. Ek olarak siyah beyaz bir fotoğraf filtresinin de uygulamaya eklenmek üzere test edildiği bilgisi verildi.

Lieb'in geleceğini onayladığı diğer özelliklerden biri de yüzleri el ile etiketleyebilmek oldu. Şu an için Fotoğraflar uygulaması, fotoğrafları otomatik olarak etiketliyor; siz ise bu etiketleri kaldırabiliyor ancak düzenleyemiyorsunuz. Diğer gelecek özellikler için bir ilgi vermeyen Lieb, gelen geri dönüşleri değerlendireceklerini ve bunun doğrultusunda yeni özellikler tasarlayacaklarını söyledi.