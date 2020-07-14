Google Fitbit Verileri için Söz Verdi: Kullanıcı Verileri Ne Olacak? Özellikle sporculara yönelik geliştirmeler ile tanınan ve hem akıllı saat hem de akıllı bileklik pazarının tanınan markalarından birisi olan Fitbit, geçtiğimiz aylarda

Özellikle sporculara yönelik geliştirmeler ile tanınan ve hem akıllı saat hem de akıllı bileklik pazarının tanınan markalarından birisi olan Fitbit, geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruya göre Google tarafından yaklaşık 2,1 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Buna karşın Avrupa Komisyonu, Google'ın kullanıcı verilerini reklam sağlama amacı ile kullanabileceğinden şüphe duyuyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Google, Fitbit verileri ile reklam hedeflemesi yapmayacağını resmi olarak açıkladı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Google Fitbit Verileri ile Neler Yapabilir?

Fitbit'i satın alan Google, bir ihtimal olarak, kullanıcıların günlük aktivitelerinden, uyku düzenlerinden ve hatta yaptığı egzersizlerden dahi yola çıkarak bu verileri reklam hedeflemesi amacı ile kullanabilir. Bu ihtimal Avrupa Komisyonu tarafından dikkate alındı ve konu hakkında bir sorgulama başlatılması gündeme taşındı.

Google yaptığı açıklamada "Bu anlaşma verilerle değil cihazlarla ilgilidir. Biz tüketicilerin de beklediği gibi Fitbit cihazlarından elde edilen verileri reklam hedeflemesi için kullanmayacağız ve bunun olmaması için önlemler alacağız." ifadelerini kullanarak bu ihtimalin asla gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Şu aşamada bir belirsizlik bulunuyor olsa da Google tarafından yapılan satın alımın iptal edilebileceği gündemde yer alıyor. Tabii bunun oldukça düşük bir ihtimal olduğunu ve belirli anlaşmalar dahilinde satın alımın herhangi bir sorunla karşılaşmadan tamamlanabileceğini söyleyebiliriz.

Peki siz yaşanan bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google, Fitbit cihazlardan elde ettiği verileri reklam hedeflemesi ya da benzer amaçlar için kullanabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir