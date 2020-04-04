Google Fi Veri Sınırını Geçici Olarak 30GB'a Çıkardı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Google Fi Veri Sınırını Geçici Olarak 30GB'a Çıkardı - Haber
Koronavirüs, Google, Teknoloji

Google Fi Veri Sınırını Geçici Olarak 30GB'a Çıkardı

Corona virüs salgınının devam ettiği şu günlerde pek çok şirket müşterileri için daha iyi hizmet sunabilmek için kendini geliştiriyor.

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Google Fi Veri Sınırını Geçici Olarak 30GB'a Çıkardı

Corona virüs salgınının devam ettiği şu günlerde pek çok şirket müşterileri için daha iyi hizmet sunabilmek için kendini geliştiriyor. Google'da bu şirketlerden birisi. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok kişinin evlerinde kaldığı şu günlerde Google Fi kullanıcıları için veri sınırını geçici olarak 30 GB'a çıkardığını açıkladı.

Google tarafından geliştirilen mobil sanal şebeke operatörü olan Google Fi, yüksek hızlı veri kapasitesini kullanıcıları için geçici olarak 30 GB'a çıkardı. Veri sınırı artışı esnek veya sınırsız paket sahibi kullanıcıları için geçerli olacak.

Veri Sınırı Ücretsiz Neredeyse 2 Katına Çıkıyor

Esnek plan kullanıcıları 15 GB veri sınırına sahipken ve aşılan her GB için 10 ABD doları ödemek durumunda kalırken, artık 30GB veri sınırına sahip olabilecek. Sınırsız paket kullanıcıları ise 22 GB veri sınırından 30 GB veri sınırına ücretsiz olarak çıkabilecek. Geçen ay Google Fi, ödemelerde esnek bir döneme girdiklerini açıklamıştı. Bu da demek oluyor ki Fi kullanıcıları faturayı geciktirseler dahi 60 gün süreyle hatlarını kullanabilecekler. Zamanımızın tamamını evde geçirmek zorunda olduğumuz şu günlerde aile, arkadaşlar ile görüşmek, evden çalışmak ya da eğitime devam etmek için veri kullanımı ciddi ölçüde artmış durumda. Pek çok telefon operatörü veri kullanımında yaşanan artış ile ilgili benzer aksiyonlar almaya başladı.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan 'Aşıyı bulduk' haberi geldi Haber
Her gün yüzlerce insan ölürken Rusya'dan "Aşıyı bulduk" haberi geldi
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haber
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü Haber
Güzel oyuncu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorumuyla herkesi güldürdü
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı Haber
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine bir yenisi daha eklendi
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine bir yenisi daha eklendi
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Destici İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Aleyna Tilki Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Twitter Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Google Fi Veri Sınırını Geçici Olarak 30GB'a Çıkardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 15:11:40. #1.15#
title