Google Fi Veri Sınırını Geçici Olarak 30GB'a Çıkardı Corona virüs salgınının devam ettiği şu günlerde pek çok şirket müşterileri için daha iyi hizmet sunabilmek için kendini geliştiriyor.

Corona virüs salgınının devam ettiği şu günlerde pek çok şirket müşterileri için daha iyi hizmet sunabilmek için kendini geliştiriyor. Google'da bu şirketlerden birisi. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok kişinin evlerinde kaldığı şu günlerde Google Fi kullanıcıları için veri sınırını geçici olarak 30 GB'a çıkardığını açıkladı.

Google tarafından geliştirilen mobil sanal şebeke operatörü olan Google Fi, yüksek hızlı veri kapasitesini kullanıcıları için geçici olarak 30 GB'a çıkardı. Veri sınırı artışı esnek veya sınırsız paket sahibi kullanıcıları için geçerli olacak.

Veri Sınırı Ücretsiz Neredeyse 2 Katına Çıkıyor

Esnek plan kullanıcıları 15 GB veri sınırına sahipken ve aşılan her GB için 10 ABD doları ödemek durumunda kalırken, artık 30GB veri sınırına sahip olabilecek. Sınırsız paket kullanıcıları ise 22 GB veri sınırından 30 GB veri sınırına ücretsiz olarak çıkabilecek. Geçen ay Google Fi, ödemelerde esnek bir döneme girdiklerini açıklamıştı. Bu da demek oluyor ki Fi kullanıcıları faturayı geciktirseler dahi 60 gün süreyle hatlarını kullanabilecekler. Zamanımızın tamamını evde geçirmek zorunda olduğumuz şu günlerde aile, arkadaşlar ile görüşmek, evden çalışmak ya da eğitime devam etmek için veri kullanımı ciddi ölçüde artmış durumda. Pek çok telefon operatörü veri kullanımında yaşanan artış ile ilgili benzer aksiyonlar almaya başladı.