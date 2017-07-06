Google Earth'e Canlı Yayın İşlevi!

Google Earth bu yılın başlarında bir çok büyük yenilikle tazelenmişti. Bunların arasında tarayıcı desteği, 3 boyutlu Bilgi Kartları vardı. Şimdi ise dijital yerküre uygulaması canlı yayın özelliği ile daha da zengin hale geliyor.



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Uygulamanın hikaye anlatımı ve ilginç mekanları gezmek için kullanılan Voyager özelliği artık canlı video yayını yapmanızı ve izlemenizi sağlayacak. İlk olarak canlı yayınını izleyebileceğiniz mekanlardan birisi Alaska'da bulunan Katmai National Park. Burada kahverengi ayıların kış uykusundan uyanıp nehirde somon balığı avlamalarını izleyebilirsiniz. Chrome'dan bu linki açarak canlı yayını izleyebilirsiniz.



