Google Duo Ses Kalitesini Yapay Zeka ile Güçlendirecek Google Duo aslında halihazırda kullanabileceğiniz en iyi görüntülü konuşma uygulamalarının başında geliyor.

Google Duo aslında halihazırda kullanabileceğiniz en iyi görüntülü konuşma uygulamalarının başında geliyor. Kullanıcı sayısı rakiplerine göre çok az olmasına karşın Google, çok güvendiği uygulamasına yeni özellikler eklemeye ise devam ediyor. Yapılan son güncellemedeyse Duo ile yapılan sesli görüşmelerdeki ses kalitesinin artması adına, uygulamanın içerisine makine öğrenimi tekniği kullanan bir yapay zeka sistemi entegre edildi.

Google yaptığı açıklama ile makine öğrenimi temelli yapay zeka sisteminin, aramalar sırasında yaşanan bağlantı sorunlarını gidermek üzerine tasarlandığını söyledi. Özellikle hareketli halde yapılan görüşmeler sırasında, internet bağlantılarının sağlıklı kalmadığını bilen Google, veri aktarımı sırasında yaşanan kopuklukları yapay zeka ile gidermeye çalışacaklarını belirtti.

Aslında buna benzer uygulamalar bire süredir farklı sistemler üzerinde kullanılıyordu. Google ise sahibi olduğu gelişmiş yapay zeka üreticisi DeepMind'ın teknikleri ile bu sistemi bir araya getirerek, Duo kullanıcılarının hizmetine sunmuş oldu.

Bugüne kadar yapılan Google Duo görüşmelerinin yüzde 99'luk kısmında, küçük ya da büyük fark etmeksizin veri aktarma kayıpları yaşandığını söyleyen şirket, bunun önemli bir geliştirme olduğunu belirtti. Yeni sisteminin Pixel 4 kullanıcıları tarafından kullanılmaya başlandığını aktaran Google, yakın zaman sonra bütün Duo kullanıcılarının yeni sesli arama özelliğine sahip olacaklarını belirtti.