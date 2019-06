Google, Drive için Tamamen İnternetsiz Depolama Özelliğini Test Ediyor

Teknoloji devi Google, sunduğu ücretsiz bulut depolama hizmetini ileri taşımak adına yeni bir sistemi test ediyor. Normal şartlar altında internete ihtiyaç duyduğunuz Drive depolama hizmeti, yakın zamanda internetsiz bir şekilde çalışabilecek.

Engadget'ın haberine göre Google; Docs, Slides ve Calc dosyalarını internetsiz bir şekilde depolamaya izin veriyordu ancak yeni özellikle birlikte PDF dosyalarının yanı sıra Word dosyaları gibi istediğiniz formattaki dokümanları da internetsiz bir şekilde depolayabileceksiniz.

Yeni özellik, Google Chrome ile birlikte çalışacak. Başka bir deyişle; başka bir tarayıcı kullananlar bu özellikten faydalanamayacak. Drive ya da Docs ayarlarında çevrimdışı modu aktif ettikten sonra hesap bilgilerinizi girdiğiniz zaman özelliği kullanabileceksiniz.

Özelliğin Chrome harici tarayıcılarda kullanılması beklense de bu konuda fazla umudun olmadığını belirtmekte de fayda var.

Son olarak çevrimdışı depolama ön izlemeyi kullanmanın en azından şu an için özel bir şartı da bulunuyor: çevrimdışı depolama özelliği şu an için yalnızca G Suite kullanıcıları için erişilebilir durumda. Bireysel Google hesabı kullananlar, şu an için bu hizmetten yararlanamıyor.

Siz de G Suite yöneticisiyseniz bağlantı aracılığıyla beta sürümünde yer alabilirsiniz.