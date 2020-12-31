Google Doodle 202 nedir? Doodle 202 ne işe yarar? Doodle 202 hatalı mı? Google ve Doodle içerikleri

Google tarafından uzun yıllardır uygulanan Doodle 202 nedir? Doodle ne işe yarar? Doodle 202 hatalı mı? Google ve doodle içerikleri

Kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran ince düşünülmmüş Doodle nedir? Doodle ne işe yarar? Doodle 202 hatalı mı? Google ve Doodle içerikler!

DOODLE NEDİR?

Doodle'lar, tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak amacıyla Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

DOODLE NE İŞE YARAR?

Google'ın yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan Doodle'lar hem bir geleneği devam ettiriyor hem de dikkat çekici çalışmalar ortaya koyulmasını sağlıyor. Etkileşimin artması, dikkat çekici ve bilgilendirici olması gibi bir çok işlevi vardır.